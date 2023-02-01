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Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Форум свободной России»

Ведомости

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России литовской организации «Форум свободной России», передает пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации «Форум свободной России» (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что информация о принятом решении уже направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

Форум свободной России (ФСР) — конференция российской оппозиции, проходящая два раза в год в Вильнюсе. Форум был основан в марте 2016 г. Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным (оба внесены в реестр иноагентов РФ).

Форум ставит перед собой задачу формирования интеллектуальной альтернативы действующему в России политическому режиму. По заявлению организаторов, «любой желающий, разделяющий ценности демократии и считающий Россию неотъемлемой частью цивилизованного международного сообщества, может стать участником, спонсором и организатором Форума».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных