Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Форум свободной России»
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России литовской организации «Форум свободной России», передает пресс-служба ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации «Форум свободной России» (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что информация о принятом решении уже направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
Форум свободной России (ФСР) — конференция российской оппозиции, проходящая два раза в год в Вильнюсе. Форум был основан в марте 2016 г. Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным (оба внесены в реестр иноагентов РФ).
Форум ставит перед собой задачу формирования интеллектуальной альтернативы действующему в России политическому режиму. По заявлению организаторов, «любой желающий, разделяющий ценности демократии и считающий Россию неотъемлемой частью цивилизованного международного сообщества, может стать участником, спонсором и организатором Форума».