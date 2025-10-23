Медведев: трудовые мигранты должны покидать РФ после выполнения работы
Трудовые мигранты должны находиться на территории РФ строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну, когда выполнили свою работу. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании ведомства. Запись опубликована на его странице в соцсети «В контакте».
Он рассказал, что такой подход позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, которая сейчас, по словам Медведева, достаточно серьезна. Кроме того, такое решение поможет сводить к минимуму нагрузку на социальную сферу и здравоохранение.
Зампред Совбеза также отметил необходимость организации эффективной системы организованного набора трудовых мигрантов. По его словам, необходимо не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, «которая крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям».
В ходе того же мероприятия Медведев заявил, что полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут МВД от других федеральных органов исполнительной власти. Ведомство будет выступать основным органом, ответственным за выработку и реализацию государственной миграционной политики, добавил он.