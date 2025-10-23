Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Медведев: трудовые мигранты должны покидать РФ после выполнения работы

Ведомости

Трудовые мигранты должны находиться на территории РФ строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну, когда выполнили свою работу. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании ведомства. Запись опубликована на его странице в соцсети «В контакте».

Он рассказал, что такой подход позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, которая сейчас, по словам Медведева, достаточно серьезна. Кроме того, такое решение поможет сводить к минимуму нагрузку на социальную сферу и здравоохранение.

Зампред Совбеза также отметил необходимость организации эффективной системы организованного набора трудовых мигрантов. По его словам, необходимо не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, «которая крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям».

В ходе того же мероприятия Медведев заявил, что полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут МВД от других федеральных органов исполнительной власти. Ведомство будет выступать основным органом, ответственным за выработку и реализацию государственной миграционной политики, добавил он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте