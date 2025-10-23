В Госдуме предложили ограничить международные звонки на стационарных телефонах
Ограничение международной связи на стационарных телефонах может стать мерой борьбы с телефонным мошенничеством. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на заседании Совета по развитию цифровой экономики и Совета по развитию финансового рынка при СФ.
Парламентарий отметил, что мошеннические звонки, распространенные до этого в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Telegram, теперь активно совершаются на стационарные номера.
«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь», – сказал Боярский (цитата по ТАСС) .
Парламентарий отметил, что для необходимости международных звонков нужно предусмотреть удобный механизм снятия ограничения.
Он также указал на необходимость регулирования деятельности виртуальных телефонных станций, которые позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и выдавать себя за официальные структуры.
Кроме того, Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI. По его словам, гражданам нужно дать возможность привязывать SIM-карту к конкретному устройству, чтобы она переставала работать при установке в другое. Это, по мнению депутата, снизит риск перевыпуска карт и компрометации личных данных.
21 октября генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что ущерб от киберпреступности в стране исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из которых похищена у граждан. За последние пять лет доля киберпреступлений в общем числе зарегистрированных преступлений выросла до 40%, а в 2024 г. их количество превысило 765 000. Самыми уязвимыми категориями остаются пенсионеры и несовершеннолетние. Гуцан подчеркнул, что большинство таких преступлений носят организованный и международный характер, что осложняет расследование.