Итальянский импресарио Джангалеаццо Ганзаролли получил российское гражданство
В посольстве России в Великобритании 23 октября прошла церемония приема в гражданство РФ известного итальянского импресарио Джангалеаццо Дженезио Ганзаролли. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.
В торжественной обстановке посол России Андрей Келин вручил Ганзаролли российский паспорт после принесения им присяги у Государственного флага.
Посол отметил значительный вклад Ганзаролли в продвижение российских артистов за рубежом и развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и другими странами, пожелав ему дальнейших успехов и новых свершений на благо Отечества.
24 сентября сообщалось, что немецкий политик Ральф Нимайер запросил российское гражданство. Он пояснял, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования в Германии. Политик также заявил, что подал запрос на политическое убежище и начал изучать русский язык.