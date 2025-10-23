Итальянский импресарио Джангалеаццо Ганзаролли получил российское гражданство

24 сентября сообщалось, что немецкий политик Ральф Нимайер запросил российское гражданство. Он пояснял, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования в Германии. Политик также заявил, что подал запрос на политическое убежище и начал изучать русский язык.