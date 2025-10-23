Газета
Главная / Общество /

Итальянский импресарио Джангалеаццо Ганзаролли получил российское гражданство

Ведомости

В посольстве России в Великобритании 23 октября прошла церемония приема в гражданство РФ известного итальянского импресарио Джангалеаццо Дженезио Ганзаролли. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

В торжественной обстановке посол России Андрей Келин вручил Ганзаролли российский паспорт после принесения им присяги у Государственного флага.

Посол отметил значительный вклад Ганзаролли в продвижение российских артистов за рубежом и развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и другими странами, пожелав ему дальнейших успехов и новых свершений на благо Отечества.

24 сентября сообщалось, что немецкий политик Ральф Нимайер запросил российское гражданство. Он пояснял, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования в Германии. Политик также заявил, что подал запрос на политическое убежище и начал изучать русский язык.

