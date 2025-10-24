Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Геленджика и Краснодара
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель агентства сообщил о введении меры в 05:25 мск 24 октября. Он подчеркнул, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Ночью также были введены ограничения на работу аэропорта Волгограда.
Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА вечером 23 октября. Все дроны были уничтожены в небе над Белгородской областью.