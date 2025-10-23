Силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников за последние четыре часа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 23 октября в период между 16:00 и 20:00 мск, сообщили в Минобороны.
Все беспилотники были сбиты в небе над Белгородской областью. Дроны были самолетного типа.
Ранее 23 октября Минобороны сообщало об уничтожении 14 украинских БПЛА над Белгородской областью в период с 12:00 по 16:00 мск.
До этого утром в четверг ПВО сбили еще 32 беспилотника вооруженных сил Украины.