Силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников за последние четыре часа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 23 октября в период между 16:00 и 20:00 мск, сообщили в Минобороны.

Все беспилотники были сбиты в небе над Белгородской областью. Дроны были самолетного типа.

Ранее 23 октября Минобороны сообщало об уничтожении 14 украинских БПЛА над Белгородской областью в период с 12:00 по 16:00 мск.

До этого утром в четверг ПВО сбили еще 32 беспилотника вооруженных сил Украины.

