В «Домодедово» и «Жуковском» введены ограничения на рейсы

Временные ограничения введены на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения на выпуск и прием самолетов потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ночью и ранним утром Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево») и Волгограда. Мера все еще действует в воздушной гавани Калуги.

Минобороны сообщало, что в ночь на 24 октября силы ПВО сбили над регионами России 111 БПЛА самолетного типа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев информировал, что ранним утром беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже дома в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске. Пострадали пять человек, включая ребенка. 70 человек самостоятельно эвакуировались.

