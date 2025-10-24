В «Домодедово» и «Жуковском» введены ограничения на рейсы

Минобороны сообщало, что в ночь на 24 октября силы ПВО сбили над регионами России 111 БПЛА самолетного типа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев информировал, что ранним утром беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже дома в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске. Пострадали пять человек, включая ребенка. 70 человек самостоятельно эвакуировались.