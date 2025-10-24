Газета
Общество

Число пострадавших от взрыва на предприятии в Копейске достигло 29

Ведомости

Количество пострадавших от взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области достигло 29, местонахождение 11 человек еще уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

По его информации, шестеро пострадавших госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно, добавил губернатор.

Предприятие выплатит семьям погибших по 10 млн руб., рассказал Текслер. В то же время пострадавшие, в зависимости от тяжести увечий, смогут получить выплаты в размере от 1 до 2 млн руб.

24 октября стало известно, что компания «Согаз» выплатит по 3 млн руб. семьям погибших при взрыве  в Копейске согласно договору страхования гражданской ответственности владельца завода. 

Взрыв на предприятии произошел вечером 22 октября. Погибшими числятся 12 человек. 24 октября в Челябинской области объявили днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.

