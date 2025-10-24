Газета
Главная / Общество /

Генпрокуратура подала в суд на экс-владельца ЮГК

Ведомости

Генпрокуратура РФ подала иск в Пластский городской суд Челябинской области о взыскании имущества и денежных средств с бывшего владельца ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Константина Струкова и его дочерей. В суде подтвердили факт поступления иска, но не привели деталей, пишет ТАСС.

По данным правоохранительных органов, общая стоимость имущества, которое просят обратить в доход государства, составляет 1,4 млрд руб. Помимо этого требуется взыскать 3,5 млрд руб. денежных средств. По версии силовиков, указанные активы были получены коррупционным путем.

14 октября Пластский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. в связи с прорывом дамбы на месторождении ЮГК весной 2024 г., который привел к загрязнению окружающей среды, писал «Интерфакс».

11 июля суд по запросу Генпрокуратуры конфисковал в доход казны акции Струкова в ЮГК (67,85%) и 100% УК «ЮГК», а также отстранил его с поста президента компании. 9 сентября министр финансов Антон Силуанов объявлял, что продажа госпакета ЮГК может произойти в скором времени.

