Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД: мошенники начали использовать тему ограничений на количество SIM-карт

Ведомости

Мошенники начали использовать тему ограничений на количество SIM-карт, чтобы получить персональные данные и выманить деньги. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники сообщают по телефону, что номер гражданина «временно заблокирован из-за превышения лимита» или «подлежит перерегистрации». Мошенники под предлогом «сохранить номер» или «подтвердить личность» запрашивают паспортные данные, коды из SMS-сообщений и предлагают перезвонить «специалисту», сообщили в УБК МВД.

В ведомстве напомнили, что проверить количество оформленных на имя SIM-карт можно через портал «Госуслуги» в разделе «Сведения о зарегистрированных номерах». Операторы связи и госорганы никогда не уточняют личные данные по телефону, подчеркнули в МВД.

22 октября Т-банк сообщал, что мошенники стали выводить похищенные у россиян деньги не через подставных лиц, а через знакомых самих жертв, чтобы избежать блокировок. С начала осени частота применения схем с вовлечением знакомых возросла почти на 60%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь