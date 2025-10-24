МВД: мошенники начали использовать тему ограничений на количество SIM-карт
Мошенники начали использовать тему ограничений на количество SIM-карт, чтобы получить персональные данные и выманить деньги. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Злоумышленники сообщают по телефону, что номер гражданина «временно заблокирован из-за превышения лимита» или «подлежит перерегистрации». Мошенники под предлогом «сохранить номер» или «подтвердить личность» запрашивают паспортные данные, коды из SMS-сообщений и предлагают перезвонить «специалисту», сообщили в УБК МВД.
В ведомстве напомнили, что проверить количество оформленных на имя SIM-карт можно через портал «Госуслуги» в разделе «Сведения о зарегистрированных номерах». Операторы связи и госорганы никогда не уточняют личные данные по телефону, подчеркнули в МВД.