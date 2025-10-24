МВД: мошенники начали использовать тему ограничений на количество SIM-карт

В ведомстве напомнили, что проверить количество оформленных на имя SIM-карт можно через портал «Госуслуги» в разделе «Сведения о зарегистрированных номерах». Операторы связи и госорганы никогда не уточняют личные данные по телефону, подчеркнули в МВД.