МВД: мошенники убеждают отправлять данные об участниках спецоперации для обмана

Мошенники на возмездной основе или под предлогом указаний от правоохранительных органов просят граждан фотографировать надгробия погибших участников спецоперации, чтобы зафиксировать ФИО и даты. Аферисты могут использовать психологическое давление, используя фотографии и видео с аллей героев, рассказали в ведомстве.