МВД: мошенники убеждают отправлять данные об участниках спецоперации для обмана
Злоумышленники убеждают родственников погибших участников спецоперации отправлять о них информацию. Так аферисты получают данные для мошеннических операций, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Мошенники на возмездной основе или под предлогом указаний от правоохранительных органов просят граждан фотографировать надгробия погибших участников спецоперации, чтобы зафиксировать ФИО и даты. Аферисты могут использовать психологическое давление, используя фотографии и видео с аллей героев, рассказали в ведомстве.
В МВД уведомили, что ответственность за передачу такой информации нет. Однако, подчеркнули в ведомстве, необходимо помнить, что помощь врагу, мошеннику или разведчику не остается безнаказанной.
10 сентября в УБК МВД РФ сообщили, что мошенники обманывают вдов участников спецоперации, похищая деньги под предлогом помощи в получении выплат и наград.