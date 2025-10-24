Дело структуры «Самолета» закрыли за неимением состава преступления

В августе СК по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела в отношении группы «Самолет». В сообщении ведомства говорилось, что в одном случае «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика» получили от дольщиков денежные средства. В установленный срок свои обязательства по сдаче домов комплекса «Новое Колпино» и вводу их в эксплуатацию не исполнили. Второе дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий «неустановленными лицами из числа руководителей строительных фирм, возводящих жилой комплекс «Курортный квартал».