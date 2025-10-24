Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дело структуры «Самолета» закрыли за неимением состава преступления

Ведомости

Заместитель прокурора Ломоносовского района Ленинградской области Никита Байкулов постановил закрыть уголовное дело по факту задержки ввода в эксплуатацию двух жилых комплексов, девелопером которых выступает группа «Самолет», за неимением состава преступления. Об этом говорится в соответствующем документе. 

В постановлении говорится, что на данный момент строительство здания находится в завершающей стадии, застройщик не отказался от своих обязательств. Это указывает на отсутствие умысла на совершение хищения денежных средств.  

Застройщика обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Топ-менеджерам петербургской структуры «Самолета» грозит до 10 лет тюрьмы

Недвижимость / Жилая недвижимость

23 октября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика ООО «СЗ «Самолет Северо-Запад» после обращения о нарушении прав участников долевого строительства в Ленинградской области. 

По данным ведомства, жительница Ленобласти в марте заключила договор на приобретение квартиры в ЖК «Квартал Лаголово» в Лаголовском сельском поселении с застройщиком ООО «Специализированный застройщик «Самолет Северо-Запад». Однако установленный на август 2025 г. срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился, последний раз – на июль 2026 г. По словам заявительницы, обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В августе СК по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела в отношении группы «Самолет». В сообщении ведомства говорилось, что в одном случае «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика» получили от дольщиков денежные средства. В установленный срок свои обязательства по сдаче домов комплекса «Новое Колпино» и вводу их в эксплуатацию не исполнили. Второе дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий «неустановленными лицами из числа руководителей строительных фирм, возводящих жилой комплекс «Курортный квартал».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её