Дело структуры «Самолета» закрыли за неимением состава преступления
Заместитель прокурора Ломоносовского района Ленинградской области Никита Байкулов постановил закрыть уголовное дело по факту задержки ввода в эксплуатацию двух жилых комплексов, девелопером которых выступает группа «Самолет», за неимением состава преступления. Об этом говорится в соответствующем документе.
В постановлении говорится, что на данный момент строительство здания находится в завершающей стадии, застройщик не отказался от своих обязательств. Это указывает на отсутствие умысла на совершение хищения денежных средств.
Застройщика обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
23 октября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика ООО «СЗ «Самолет Северо-Запад» после обращения о нарушении прав участников долевого строительства в Ленинградской области.
По данным ведомства, жительница Ленобласти в марте заключила договор на приобретение квартиры в ЖК «Квартал Лаголово» в Лаголовском сельском поселении с застройщиком ООО «Специализированный застройщик «Самолет Северо-Запад». Однако установленный на август 2025 г. срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился, последний раз – на июль 2026 г. По словам заявительницы, обращения в компетентные органы результатов не принесли.
В августе СК по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела в отношении группы «Самолет». В сообщении ведомства говорилось, что в одном случае «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика» получили от дольщиков денежные средства. В установленный срок свои обязательства по сдаче домов комплекса «Новое Колпино» и вводу их в эксплуатацию не исполнили. Второе дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий «неустановленными лицами из числа руководителей строительных фирм, возводящих жилой комплекс «Курортный квартал».