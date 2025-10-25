Газета
Общество

Арестованы семь новых фигурантов дела о хищении у бойцов спецоперации

Ведомости

Семь новых фигурантов появились в уголовном деле о хищении денег у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник пишет, что все они были арестованы в Москве по ходатайству следствия. Им предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.

Общее число арестованных по данному делу превысило 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Трое фигурантов объявлены в международный розыск с заочным заключением под стражу.

Следствие установило, что преступное сообщество, включавшее сотрудников правоохранительных органов, систематически похищало деньги у участников спецоперации в аэропорту. Основной схемой было завышение цен за такси: изначальная сумма в 1000 – 2000 руб. могла увеличиться до 40 000 -122 000 руб. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.

Также фигуранты использовали и другие методы, например, похищали деньги с банковских карт военнослужащих после того, как те теряли бдительность. В одном из эпизодов у бойца похитили 615 000 руб., в другом – 28 000 руб. Общий ущерб по делу оценивается примерно в 3 млн руб.

