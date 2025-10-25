Арестованы семь новых фигурантов дела о хищении у бойцов спецоперации

Семь новых фигурантов появились в уголовном деле о хищении денег у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник пишет, что все они были арестованы в Москве по ходатайству следствия. Им предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.