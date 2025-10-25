Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенники оформляют микрозаймы с помощью похищенных на маркетплейсах кодов

Ведомости

Мошенники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают персональные данные и коды авторизации, а затем оформляют микрозаймы от лица жертвы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС.

Злоумышленники, действуя от имени работодателя и располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После этого они оформляют микрозаймы на сайтах микрофинансовых организаций от лица потерпевшего.

В МВД отметили, что данная схема является одной из наиболее распространенных среди мошенничеств, связанных с использованием торговых онлайн-платформ.

22 октября Т-банк сообщал, что мошенники стали выводить похищенные у россиян деньги не через подставных лиц, а через знакомых самих жертв, чтобы избежать блокировок. С начала осени частота применения схем с вовлечением знакомых возросла почти на 60%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её