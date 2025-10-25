Мошенники оформляют микрозаймы с помощью похищенных на маркетплейсах кодов
Мошенники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают персональные данные и коды авторизации, а затем оформляют микрозаймы от лица жертвы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС.
Злоумышленники, действуя от имени работодателя и располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После этого они оформляют микрозаймы на сайтах микрофинансовых организаций от лица потерпевшего.
В МВД отметили, что данная схема является одной из наиболее распространенных среди мошенничеств, связанных с использованием торговых онлайн-платформ.