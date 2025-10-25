Володин: закон об усилении ответственности иноагентов вступит в силу 26 октября

В соответствии с новыми положениями, если иностранный агент ранее один раз привлекался к административной ответственности за осуществление деятельности без включения в реестр иноагентов, при повторном нарушении ему грозит: штраф до 300 000 руб. или в размере дохода за период до двух лет, обязательные работы до 480 ч, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Ранее для возбуждения уголовного дела требовалось два административных нарушения в течение года.