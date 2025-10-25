Володин: закон об усилении ответственности иноагентов вступит в силу 26 октября
С 26 октября в России вступают в силу изменения в ст. 330.1 УК РФ, которые усиливают ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба Госдумы.
В соответствии с новыми положениями, если иностранный агент ранее один раз привлекался к административной ответственности за осуществление деятельности без включения в реестр иноагентов, при повторном нарушении ему грозит: штраф до 300 000 руб. или в размере дохода за период до двух лет, обязательные работы до 480 ч, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Ранее для возбуждения уголовного дела требовалось два административных нарушения в течение года.
Как отметил Володин, принятые поправки направлены на «защиту страны от вмешательства недружественных государств, действующих через прикормленных иноагентов».
Он также сообщил, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов нарушают установленный порядок деятельности, не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, а также продолжают распространять запрещенные материалы. При этом, по статистике Верховного суда, количество административных дел по этой категории выросло почти на 41% за последние два года.
15 октября президент РФ Владимир Путин подписал этот закон.
Законопроект был внесен 1 июля 2025 г. председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и группой депутатов. Госдума приняла документ 15 июля в первом чтении и 25 сентября – во втором и третьем.