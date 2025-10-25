Газета
Главная / Общество /

Гладков: плотина Белгородского водохранилища повреждена при ударе ВСУ

Повреждение грозит подтоплением и эвакуацией около тысячи жителей
Ведомости

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину.

«Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», – написал глава региона.

