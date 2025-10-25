В аэропорт Ухты временно ограничил прием и выпуск самолетов
В аэропорту города Ухта в республике Коми введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 12:27 мск.
До этого аналогичные ограничения вводились в аэропортах Геленджика, Ярославля, Волгограда и Калуги. В последнем движение самолетов приостанавливалось еще с 22:27 24 октября. В настоящее время все эти аэропорты возобновили работу.
За ночь над территорией России был сбит 121 украинский беспилотник. Наибольшее число дронов уничтожено в Ростовской области – 20 единиц, в Волгоградской – 19 и в Брянской – 17. В Калужской области сбито 12 БПЛА, в Смоленской – 11, в Белгородской и Московской областях – по девять.
Также по восемь беспилотников сбиты в Воронежской и Ленинградской областях, по два – в Новгородской, Рязанской и Тамбовской, и по одному – в Тверской и Тульской.