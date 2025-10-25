В аэропорт Ухты временно ограничил прием и выпуск самолетов

За ночь над территорией России был сбит 121 украинский беспилотник. Наибольшее число дронов уничтожено в Ростовской области – 20 единиц, в Волгоградской – 19 и в Брянской – 17. В Калужской области сбито 12 БПЛА, в Смоленской – 11, в Белгородской и Московской областях – по девять.