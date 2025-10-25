Газета
Главная / Общество /

В ЖК «Прокшино» в Москве произошла массовая драка

Ведомости

В жилом комплексе «Прокшино» в районе Коммунарки (ТиНАО Москвы) произошел конфликт между группой граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Инцидент попал на видео, которое распространили в СМИ и социальных сетях. По данным ведомства, в службу «102» поступил ряд обращений от очевидцев, после чего на место выехали комплексные силы московской полиции.

Причины происшествия устанавливаются.

20 октября в Москве молодой человек напал с ножом на сотрудника Росгвардии. Правоохранитель госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

