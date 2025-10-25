Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска в 2026 году

По его словам, в Донецке в следующем году основное внимание будет уделено модернизации коммунальных сетей – планируется отремонтировать и восстановить почти 69 км инженерных коммуникаций. Также будут обновлены дороги площадью более 270 000 кв. м, благоустроено свыше 16 га общественных пространств и проведен ремонт одного образовательного учреждения.