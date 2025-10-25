Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска в 2026 году
Москва продолжит работу по восстановлению и благоустройству инфраструктуры в Донецке и Луганске в 2026 г. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Донецке в следующем году основное внимание будет уделено модернизации коммунальных сетей – планируется отремонтировать и восстановить почти 69 км инженерных коммуникаций. Также будут обновлены дороги площадью более 270 000 кв. м, благоустроено свыше 16 га общественных пространств и проведен ремонт одного образовательного учреждения.
В Луганске восстановительные работы затронут 43 здания, включая 37 многоквартирных домов, объекты здравоохранения, культуры и образования. Запланировано обновление 67,7 км инженерных сетей, 186 000 кв. м дорог и 1,3 га общественных территорий.
Собянин отметил, что Москва помогает городам-побратимам с 2022 г., обеспечивая жителей жильем, медицинской помощью и необходимыми услугами. Круглый год в Донецке и Луганске работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков, которые устраняют повреждения на сетях и готовят города к отопительному сезону.
Всего за четыре года специалисты из Москвы благоустроили 13 значимых объектов общей площадью более 177 га, из которых более 21 га – только в 2025 г.
15 октября стало известно, что Москва в 2026 г. выделит 40 млрд руб. на восстановление и развитие инфраструктуры в Донецке и Луганске.