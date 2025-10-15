Москва выделит 40 млрд рублей на восстановление Донецка и Луганска
Москва в 2026 г. выделит 40 млрд руб. на восстановление и развитие инфраструктуры в Донецке и Луганске. Это следует из проекта бюджета столицы на 2026 г. и плановый период на 2027 и 2028 гг.
11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица поможет Донецку восстановить пять районов после атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Работы начнутся в 2026 г. По словам Собянина, столица уже оказывает помощь Луганску и Донецку в восстановлении инфраструктуры, благоустройстве и восстановлении зданий.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября пообещал обеспечить необходимые условия, чтобы раскрыть промышленный, аграрный, научный, культурный потенциалы Донбасса и Новороссии.