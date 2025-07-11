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Москва поможет Донецку восстановить пять районов после атак ВСУ

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Москва поможет Донецку восстановить пять районов после атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Работы начнутся в 2026 г., сообщил в интервью «РИА Новости» мэр столицы Сергей Собянин. 

Он отметил, что сейчас руководства Москвы и Донецка сверяют планы, чтобы приступить к работе. По словам Собянина, столица уже оказывает помощь Луганску и Донецку в восстановлении инфраструктуры, благоустройстве и восстановлении зданий.

22 мая стало известно, что правительство направит свыше 5 млрд руб. на закупку около 100 трансформаторов и мобильных модульных подстанций. Это оборудование предназначено для создания аварийного запаса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Наличие такого резерва позволит оперативно восстанавливать электроснабжение в случае возникновения непредвиденных ситуаций, что существенно повысит надежность энергосистемы данных регионов. Кроме того, это улучшит качество электроснабжения как для населения, так и для предприятий.

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