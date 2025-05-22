Кабмин выделит 5 млрд рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах
Правительство России направит свыше 5 млрд руб. на закупку около 100 трансформаторов и мобильных модульных подстанций. Это оборудование предназначено для создания аварийного запаса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Наличие такого резерва позволит оперативно восстанавливать электроснабжение в случае возникновения непредвиденных ситуаций, что существенно повысит надежность энергосистемы данных регионов. Кроме того, это улучшит качество электроснабжения как для населения, так и для предприятий.
«Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, будет способствовать повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
18 апреля стало известно, что правительство РФ также выделит 8 млрд руб. на восстановление электросетей в новых регионах. Средства пойдут на обновление 46 распределительных сетей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В рамках программы предусмотрены капремонт отдельных сетей и замена трансформаторов на ряде подстанций.