Кабмин выделит 5 млрд рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах

Правительство России направит свыше 5 млрд руб. на закупку около 100 трансформаторов и мобильных модульных подстанций. Это оборудование предназначено для создания аварийного запаса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.