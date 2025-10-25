У южного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у южного побережья Камчатки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
«Время UTC: 11:13:06 (22:13 по местному времени, 13:13 мск). Координаты: 49,8862 северной широты, 156,8972 восточной долготы. Магнитуда 6,3», – указали специалисты.
По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 373 км от Петропавловска-Камчатского, а глубина гипоцентра составила около 22 км.
18 сентября у побережья Камчатки произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,2. Тогда губернатор региона Владимир Солодов сообщал об объявлении угрозы цунами.
20 сентября в регионе зарегистрировали ощутимый афтершок магнитудой 5,8. Он произошел на глубине 47 км, а эпицентр находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского. Толчки ощущались с силой до 4 баллов в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском округах.