У южного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

20 сентября в регионе зарегистрировали ощутимый афтершок магнитудой 5,8. Он произошел на глубине 47 км, а эпицентр находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского. Толчки ощущались с силой до 4 баллов в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском округах.