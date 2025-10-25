Дело о терроризме возбудили против экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу
ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о терроризме в отношении гражданина России, участвовавшего в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Дагестану.
По данным источника агентства в силовых структурах, речь идет о бывшем главном тренере сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеде Ахмедове. В ноябре 2023 г. против него уже было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
По версии следствия, Ахмедов разделяет идеи сепаратизма, выступает против воссоединения Крыма с Россией, самоопределения новых регионов РФ и проведения спецоперации. В феврале 2022 г. он добровольно вступил в состав «Батальона имени Имама Шамиля» (признан в России террористической организацией и запрещен), где продолжает участвовать в боевых действиях против российских войск.
