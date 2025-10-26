Слуцкий заявил о готовности России принять обратно переселенцев 90-х

По утверждению Слуцкого, многие из этих людей годами стоят на учете в консульских учреждениях России за рубежом, желая вернуться. Он также упомянул о русофобии Латвии, которая выразилась в высылке 841 гражданина РФ. Председатель ЛДПР считает, что даже без высылки Россия должна сама приглашать этих людей обратно.