Слуцкий заявил о готовности России принять обратно переселенцев 90-х

Ведомости

Россия готова принять обратно граждан, уехавших за рубеж в 1990-е гг. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на Международном форуме сотрудничества, приуроченном к 100-летию института народной дипломатии.

Слуцкий отметил, что Россия «через 30 с лишним лет нашей новейшей истории уже готова принимать обратно домой тех наших людей, которые волею судьбы в 1991 г. оказались за пределами». Он указал, что стране нужны квалифицированные инженеры, преподаватели русского языка и другие специалисты.

По утверждению Слуцкого, многие из этих людей годами стоят на учете в консульских учреждениях России за рубежом, желая вернуться. Он также упомянул о русофобии Латвии, которая выразилась в высылке 841 гражданина РФ. Председатель ЛДПР считает, что даже без высылки Россия должна сама приглашать этих людей обратно.

13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне, проживающие в Латвии, но не прошедшие проверку на знание латышского языка или обязательную проверку в службе безопасности, могут построить свою жизнь в России.

