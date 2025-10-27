СК возбудил дело после атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям

По версии следствия, в Погарском районе Брянской области украинская армия нанесла удар по движущемуся автобусу с мирными жителями, в результате чего водитель погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения. При атаке на поселок Маслова Пристань в Белгородской области пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних.