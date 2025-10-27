СК возбудил дело после атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела по фактам атак ВСУ, повлекших гибель и ранения жителей Брянской и Белгородской областей. Об этом «Ведомостям» сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в Погарском районе Брянской области украинская армия нанесла удар по движущемуся автобусу с мирными жителями, в результате чего водитель погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения. При атаке на поселок Маслова Пристань в Белгородской области пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Дела возбуждены по ст. 205 УК РФ (теракт). Расследованием будет заниматься главное следственное управление СК.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 27 октября, что водитель погиб в результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся микроавтобусу в брянском поселке Погар. Богомаз заверил, что со стороны властей будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
26 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что среди пострадавших в поселке Маслова Пристань двое несовершеннолетних: 12-летний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу, 14-летний подросток получил множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота.