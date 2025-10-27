Комитет Госдумы одобрил ужесточение наказания за дезертирство экс-заключенных

В случае неявки продолжительностью свыше двух, но не более 10 суток, проект подразумевает наказание в виде лишение свободы на срок до шести лет. При отсутствии более 10 суток, но не более одного месяца, предусмотрено заключение до восьми лет. Отсутствие свыше одного месяца будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.