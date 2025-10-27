Комитет Госдумы одобрил ужесточение наказания за дезертирство экс-заключенных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предполагает введение наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобожденных условно. Это следует из соответствующего документа.
Согласно тексту законопроекта, предлагаемые меры также будут распространяться и на лиц, в отношении которых уголовное производство приостановлено по ходатайству руководства воинской части.
Инициатива предусматривая ответственность за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку без уважительных причин на службу. Отмечается, что наказание последует в случае, если правонарушение совершит военнослужащий, проходящий службу по призыву или контракту, во время мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта или боевых действий.
В случае неявки продолжительностью свыше двух, но не более 10 суток, проект подразумевает наказание в виде лишение свободы на срок до шести лет. При отсутствии более 10 суток, но не более одного месяца, предусмотрено заключение до восьми лет. Отсутствие свыше одного месяца будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.
Кроме того, за дезертирство с использованием оружия или группой лиц наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до 12 лет.
За уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, причинения себе повреждений, подлога документов и др. наказание составит до 12 лет лишения свободы.
В пояснительной записке говорится, что реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности РФ и обороноспособности страны.
Правительство внесло соответствующий проект в Госдуму 24 сентября. Инициатива предполагает внесение изменений в ст. 338 УК РФ («Дезертирство»), ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы») и ст. 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами»).