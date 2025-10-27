Львова-Белова предложила обеспечить досрочный выход на пенсию многодетным отцам
В России могут предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных отцов. Такое предложение озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем докладе.
«Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», – указано в документе.
15 октября глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что право на досрочную пенсию должны получить многодетные отцы-одиночки. Тогда он напомнил, что родившие трех и более детей женщины имеют право выйти на пенсию раньше, чем остальные россияне. При этом важно распространить действие этой льготы и на многодетных отцов, которые воспитывают детей самостоятельно, сказал депутат.
В России многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно при наличии стажа в 15 лет. Если они родили и воспитали троих детей, пенсионный возраст сокращается до 57 лет, четырех детей – 56 лет. При пятерых и более детях – 50 лет.