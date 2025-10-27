Львова-Белова предложила обеспечить досрочный выход на пенсию многодетным отцам

15 октября глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что право на досрочную пенсию должны получить многодетные отцы-одиночки. Тогда он напомнил, что родившие трех и более детей женщины имеют право выйти на пенсию раньше, чем остальные россияне. При этом важно распространить действие этой льготы и на многодетных отцов, которые воспитывают детей самостоятельно, сказал депутат.