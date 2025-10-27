Газета
Главная / Общество /

Соцфонд повысил дополнительные выплаты бывшим шахтерам и летчикам

Ведомости

Бывшие сотрудники угольной отрасли и члены летных экипажей гражданской авиации получили в октябре увеличенные доплаты к страховой пенсии. Об этом сообщили в Социальном фонде России (СФР).

Эти выплаты назначаются за работу во вредных, опасных и тяжелых условиях и финансируются за счет взносов работодателей. Перерасчет производится четыре раза в год. Средний размер надбавок за период с августа по октябрь 2025 г. составил 3877 руб. для шахтеров и 24 468 руб. для членов летных экипажей.

После принятия постановления правительства от 16 сентября, предписавшего учитывать взносы работодателей за апрель–июнь, поступившие в июле, СФР пересчитал суммы в большую сторону. С октября они выросли до 4667 руб. для работников угольной промышленности и 27 104 руб. для летных экипажей.

Доплата за август–октябрь была произведена одновременно с основными выплатами за октябрь.

Чтобы исключить необходимость дополнительных перерасчетов, СФР подготовил законопроект, который предусматривает учет взносов работодателей по дате начисления, а не поступления. Документ проходит общественное обсуждение.

1 октября министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 г. По его словам, социальные выплаты будут проиндексированы на уровень инфляции, а пенсии – выше этого уровня. По его словам, к концу года средний размер пенсии составит 26 697 руб.

