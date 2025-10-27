Соцфонд повысил дополнительные выплаты бывшим шахтерам и летчикам

Эти выплаты назначаются за работу во вредных, опасных и тяжелых условиях и финансируются за счет взносов работодателей. Перерасчет производится четыре раза в год. Средний размер надбавок за период с августа по октябрь 2025 г. составил 3877 руб. для шахтеров и 24 468 руб. для членов летных экипажей.