На плотине Белгородского водохранилища объявили ЧС после ударов ВСУ

Удары были совершены 24 и 25 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал 25 октября, что ВСУ могут попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. В таком случае появится угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в Белгородской области, на которых проживают около 1000 жителей.