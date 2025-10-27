Газета
На плотине Белгородского водохранилища объявили ЧС после ударов ВСУ

Уровень воды снизился на один метр
Ведомости

Повреждения плотины Белгородского водохранилища после ударов ВСУ привели к снижению уровня воды на 1 м, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов, передает ТАСС. На территории водохранилища объявлена чрезвычайная ситуация.

Повреждения получил донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные пропуски воды ниже водохранилища, также была нарушена герметичность обоих сегментных затворов. Сейчас специалисты занимаются восстановлением объектов.

Для предотвращения снижения уровня воды «Центррегионводхоз» начал засыпку подводящего канала к бетонной водосливной плотине со стороны поврежденного сегментного затвора.

Удары были совершены 24 и 25 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал 25 октября, что ВСУ могут попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. В таком случае появится угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в Белгородской области, на которых проживают около 1000 жителей.

Белгородские власти начали предлагать эвакуацию в пункты временного размещения (ПВР) жителям территорий, которым может угрожать затопление и у которых нет возможности временно расселиться самостоятельно.

