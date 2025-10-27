Газета
Общество

ВС рассмотрит признание «Съезда народных депутатов» террористическим

Ведомости

В Верховный суд России поступил иск о признании организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, KDL,организация признана нежелательной на территории РФ) террористической и запрете ее деятельности на территории РФ. Об этом сообщили в официальном канале суда.

Организация была создана в 2022 г. в Польше. Ее лидером является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (считается в России иноагентом), заочно осужденный в России за оправдание терроризма и распространение недостоверных сведений о российской армии.

Еще в апреле 2023 г. Генпрокуратура признала деятельность KDL нежелательной на территории России. В ведомстве заявили, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», а ее цели включают «насильственный захват власти» и попытки узурпации функций органов государственной власти.

В надзорном ведомстве также отмечали, что Пономарев, а также связанные с ним деятели выступали с заявлениями, «отрицающими территориальную целостность России» и содержащими «сепаратистские лозунги».

