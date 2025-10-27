Путин подписал закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков

Закон вносит изменения в федеральный закон «О рекламе» и закрепляет обязательное размещение предупреждения во всех форматах рекламы. Установлены требования к его размеру и длительности: для радио – не менее трех секунд, для телевидения, кино и видео – не менее пяти секунд (при этом предупреждение должно занимать не менее 7% площади кадра), в иных форматах рекламы – не менее 7% рекламной площади.