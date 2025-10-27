Путин подписал закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков
Президент России Владимир Путин утвердил закон, обязывающий с марта 2026 г. сопровождать рекламу энергетиков предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон вносит изменения в федеральный закон «О рекламе» и закрепляет обязательное размещение предупреждения во всех форматах рекламы. Установлены требования к его размеру и длительности: для радио – не менее трех секунд, для телевидения, кино и видео – не менее пяти секунд (при этом предупреждение должно занимать не менее 7% площади кадра), в иных форматах рекламы – не менее 7% рекламной площади.
7 июня в России ввели штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Для физических лиц предусмотрены санкции до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., для юридических – до 500 000 руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что ограничительные меры направлены на защиту здоровья детей. Он отмечал, что энергетики могут вызывать раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других тяжелых осложнений.