В России ввели штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

В России ввели штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детямОсновной задачей данной меры власти назвали защиту здоровья несовершеннолетних от опасной продукции
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Закон вступает в силу со дня его опубликования. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков детям предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб.
Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2024 г. 22 мая 2025 г. депутаты нижней палаты парламента приняли его. Совет Федерации одобрил документ 4 июня.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал на вред энергетических напитков для детского здоровья, включая риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и иных серьезных осложнений. Он назвал основной задачей мер защиту здоровья несовершеннолетних от опасной продукции.
Депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что в нижней палате парламенте работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям.
В августе 2024 г. Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в частности энергетических. Документ ввел понятие безалкогольного тонизирующего напитка, установил запрет на розничную продажу энергетиков детям и ограничил потребительскую упаковку для продажи таких напитков объемом не более 500 мл.