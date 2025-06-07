В России ввели штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков детям предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб.