ГД утвердила штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним
Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. За их реализацию предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул очевидный вред энергетических напитков для детского здоровья, включая риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других серьезных осложнений. Были зафиксированы случаи госпитализации детей в предынсультном состоянии после употребления таких продуктов.
Спикер Госдумы напомнил, что ранее уже вводился запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, который получил поддержку 90% участников общественного опроса. Однако, по его словам, без установления материальной ответственности эта мера оказалась недостаточно эффективной.
Володин отметил, что основной задачей принятых мер является защита детского здоровья от опасной продукции.
Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2024 г. 4 марта депутаты приняли документ в первом чтении. В мае комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять проект во втором чтении.
8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Документ вводит понятие безалкогольного тонизирующего напитка, устанавливает запрет на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним и ограничивает потребительскую упаковку для продажи таких напитков объемом не более 500 мл.