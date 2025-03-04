Проект о штрафе 500 000 рублей за продажу энергетиков детям прошел первое чтение
Государственная дума приняла в первом чтении проект о введении штрафа до 500 000 руб. за продажу энергетиков детям, следует из думской базы данных.
Документ был внесен в декабре прошлого года. Изменения предлагается внести в кодекс об административных правонарушениях. Ответственным комитетом назначен комитет по государственному строительству и законодательству.
Для граждан предлагают ввести штраф до 50 000 руб., для должностных лиц – до 200 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.