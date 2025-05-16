Комитет ГД одобрил ко второму чтению проект о штрафе за продажу энергетиков детям

Документ внесли в нижнюю палату парламента в декабре 2024 г. Законопроект предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Для граждан предлагается ввести штраф до 50 000 руб., для должностных лиц – до 200 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб.