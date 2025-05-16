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Комитет ГД одобрил ко второму чтению проект о штрафе за продажу энергетиков детям

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом свидетельствует думская база данных.

4 марта депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении.

Документ внесли в нижнюю палату парламента в декабре 2024 г. Законопроект предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Для граждан предлагается ввести штраф до 50 000 руб., для должностных лиц – до 200 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб.

8 августа 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в частности энергетических.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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