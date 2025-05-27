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Минцифры предложило проверять возраст покупателей энергетиков по биометрии

Ведомости

Минцифры России подготовило законопроект, предусматривающий использование Единой биометрической системы (ЕБС) для проверки возраста покупателей безалкогольных тонизирующих напитков (включая энергетики) при дистанционной продаже и продаже через вендинговые автоматы. Проект закона опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно пояснительной записке, при оформлении заказа через интернет или мобильное приложение продавец будет обязан убедиться, что покупатель достиг 18 лет, используя ЕБС. Аналогичное требование предлагается ввести и для автоматизированной торговли – подтвердить возраст получателя необходимо при передаче товара.

В случае невозможности подтвердить возраст с помощью биометрии или при выявлении факта несовершеннолетия договор розничной купли-продажи считается расторгнутым, а продажа не производится.

В ведомстве отмечают, что использование биометрии позволит обеспечить высокую точность проверки возраста и снизить риск передачи продукции несовершеннолетним. Система идентификации будет опираться, в том числе на технологию Liveness, исключающую возможность подделки биометрических данных.

22 мая Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. За их реализацию предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб.

8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Документ вводит понятие безалкогольного тонизирующего напитка, устанавливает запрет на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним и ограничивает потребительскую упаковку для продажи таких напитков объемом не более 500 мл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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