Минцифры предложило проверять возраст покупателей энергетиков по биометрии
Минцифры России подготовило законопроект, предусматривающий использование Единой биометрической системы (ЕБС) для проверки возраста покупателей безалкогольных тонизирующих напитков (включая энергетики) при дистанционной продаже и продаже через вендинговые автоматы. Проект закона опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
Согласно пояснительной записке, при оформлении заказа через интернет или мобильное приложение продавец будет обязан убедиться, что покупатель достиг 18 лет, используя ЕБС. Аналогичное требование предлагается ввести и для автоматизированной торговли – подтвердить возраст получателя необходимо при передаче товара.
В случае невозможности подтвердить возраст с помощью биометрии или при выявлении факта несовершеннолетия договор розничной купли-продажи считается расторгнутым, а продажа не производится.
В ведомстве отмечают, что использование биометрии позволит обеспечить высокую точность проверки возраста и снизить риск передачи продукции несовершеннолетним. Система идентификации будет опираться, в том числе на технологию Liveness, исключающую возможность подделки биометрических данных.
22 мая Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. За их реализацию предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб.
8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Документ вводит понятие безалкогольного тонизирующего напитка, устанавливает запрет на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним и ограничивает потребительскую упаковку для продажи таких напитков объемом не более 500 мл.