Минцифры предложило проверять возраст покупателей энергетиков по биометрии

22 мая Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. За их реализацию предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб.