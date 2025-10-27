Газета
Путин освободил семьи бойцов спецоперации от уплаты госпошлины по искам о пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи участников спецоперации от уплаты госпошлины при обращении в суд с заявлениями о назначении пенсии по потере кормильца. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, освобождение распространяется на родственников военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, а также на членов семей лиц, участвовавших в обороне приграничных территорий России во время вооруженных провокаций.

Авторы инициативы напоминали, что с 8 сентября 2024 г. размер судебной госпошлины был увеличен до 3000 руб. за каждое требование. Новый закон призван снять финансовую нагрузку с семей погибших бойцов.

Госдума приняла документ 14 октября во втором и третьем чтениях. Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, мера направлена на дополнительную поддержку семей участников спецоперации. По его словам, работа по защите прав военнослужащих и их близких сейчас приоритетна для депутатов.

