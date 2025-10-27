Путин освободил семьи бойцов спецоперации от уплаты госпошлины по искам о пенсии

Госдума приняла документ 14 октября во втором и третьем чтениях. Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, мера направлена на дополнительную поддержку семей участников спецоперации. По его словам, работа по защите прав военнослужащих и их близких сейчас приоритетна для депутатов.