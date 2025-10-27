Россияне смогут подтверждать гражданство детей по рождению в электронной форме
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам подавать заявление для подтверждения у детей гражданства по рождению в электронной форме. Это следует из соответствующего документа.
Согласно закону, заявление можно будет подавать в электронной форме, но только для подачи в территориальный орган МВД. Порядок подачи электронных заявлений установит ведомство.
Документ вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий подавать заявление на подтверждение гражданства РФ по рождению в электронной форме 14 октября.
До этого заявление для подтверждения гражданства по рождению можно было подать только очно – в территориальный орган МВД, через подведомственные структуры либо в консульские учреждения за рубежом. Теперь сделать это можно будет онлайн через портал госуслуг.
На портал после придет уведомление об оформлении гражданства ребенку, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. Возможность подать документы на бумаге также сохраняется.