Основателя ChronoPay приговорили к 10 годам заключения по делу о хищении
Хамовнический суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам лишения свободы по делу о хищениях на сумму 536 000 руб., сообщает корреспондент «Ведомостей».
Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1,5 млн руб. Предполагается, что Врублевский будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).
По данным МВД, Врублевский и его сообщники с 2019 г. распространяли в интернете ложную информацию, обещая денежное вознаграждение за участие в опросах и успешное прогнозирование курсов валют и акций. Они также приглашали людей участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая значительную прибыль.
Следствие утверждает, что обвиняемые создали ООО «Вангуд» и открыли банковские счета. Под предлогом оплаты регистрации на интернет-платформах или комиссий за обещанное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для сбора пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах похитили средства у большого числа людей. По данным МВД, общий ущерб от действий обвиняемых по четырем эпизодам составил 536 000 руб.
Врублевский был арестован в марте 2022 г. 9 января «Ведомости» писали, что гособвинение просило суд приговорить Врублевского к 12 годам колонии и штраф в размере 2,5 млн руб. ТАСС сообщал, что для собственника компании «Вангуд» Анны Акимовой обвинение просит восемь лет колонии, для сотрудников Chronopay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – 7 и 10 лет колонии соответственно.