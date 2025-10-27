Основателя ChronoPay приговорили к 10 годам заключения по делу о хищении

Следствие утверждает, что обвиняемые создали ООО «Вангуд» и открыли банковские счета. Под предлогом оплаты регистрации на интернет-платформах или комиссий за обещанное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для сбора пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах похитили средства у большого числа людей. По данным МВД, общий ущерб от действий обвиняемых по четырем эпизодам составил 536 000 руб.