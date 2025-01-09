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Прокурор запросил 12 лет колонии для основателя Chronopay Павла Врублевского

Ведомости

Гособвинение просит Хамовнический суд Москвы приговорить основателя платежного сервиса Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, к 12 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Врублевский был арестован в марте 2022 г. Согласно карточке на сайте суда, он обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а» ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления) УК РФ.

По совокупности преступлений прокурор просит назначить Врублевскому 12 лет с отбытием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 2,5 млн руб. ТАСС также стали известны запрашиваемые сроки для других фигурантов по делу. Для собственника компании «Вангуд» Анны Акимовой обвинение просит восемь лет колонии, для сотрудников Chronopay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – 7 и 10 лет колонии соответственно.

Следствие полагает, что фигуранты под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах у 37 потерпевших, пишет агентство со ссылкой на адвоката Врублевского Кирилла Мариненко. Изначально речь шла об ущербе в размере почти 500 млн руб., но сейчас эта сумма составляет чуть более 500 000 руб., отмечает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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