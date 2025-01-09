Прокурор запросил 12 лет колонии для основателя Chronopay Павла Врублевского
Гособвинение просит Хамовнический суд Москвы приговорить основателя платежного сервиса Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, к 12 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Врублевский был арестован в марте 2022 г. Согласно карточке на сайте суда, он обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а» ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления) УК РФ.
По совокупности преступлений прокурор просит назначить Врублевскому 12 лет с отбытием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 2,5 млн руб. ТАСС также стали известны запрашиваемые сроки для других фигурантов по делу. Для собственника компании «Вангуд» Анны Акимовой обвинение просит восемь лет колонии, для сотрудников Chronopay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – 7 и 10 лет колонии соответственно.
Следствие полагает, что фигуранты под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах у 37 потерпевших, пишет агентство со ссылкой на адвоката Врублевского Кирилла Мариненко. Изначально речь шла об ущербе в размере почти 500 млн руб., но сейчас эта сумма составляет чуть более 500 000 руб., отмечает ТАСС.