Прокурор запросил 12 лет колонии для основателя Chronopay Павла Врублевского

Следствие полагает, что фигуранты под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах у 37 потерпевших, пишет агентство со ссылкой на адвоката Врублевского Кирилла Мариненко. Изначально речь шла об ущербе в размере почти 500 млн руб., но сейчас эта сумма составляет чуть более 500 000 руб., отмечает ТАСС.