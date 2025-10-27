Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу певицы Наоко
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу об организации митинга в отношении певицы Наоко (настоящее имя – Диана Логинова) для устранения препятствий его рассмотрения. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.
16 октября Логинову арестовали на 13 суток за организацию несогласованного культурного мероприятия в Санкт-Петербурге. Дзержинский районный суд Петербурга признал ее виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте).
Протокол был составлен из-за выступления 11 октября у станции метро «Площадь Восстания». В ходе уличного концерта, как установил суд, «наступили негативные последствия»: нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры. Девушка пояснила, что «место исполнения песни выбрала спонтанно», поскольку ей понравился его интерьер.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с тем направило в суд второй протокол в отношении Логиновой. Петербургская полиция хочет привлечь певицу по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за исполнения песен артистов, внесенных в перечень иностранных агентов.