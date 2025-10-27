Двух участников массовой драки в ЖК «Прокшино» отправили в СИЗО на два месяца
Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам уголовного дела о массовой драке в жилом комплексе «Прокшино». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Под стражу на два месяца заключены Хамрокули Давлат Абдукодирзода и Турсунов Абдуазиз Абдуджаборович, обвиняемые по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия).
По данным суда, фигуранты совместно с другими участниками «в присутствии посторонних граждан грубо нарушили общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и действуя из хулиганских побуждений, используя неустановленные предметы в качестве оружия». В результате действий участников было повреждено чужое имущество и нарушена общественная безопасность.
26 октября сообщалось, что после массовой драки в ЖК «Прокшино» полиция задержала более 80 человек. 19 из них подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы.
В отношении двоих подозреваемых, получивших российское гражданство, рассматривается вопрос о его лишении. В отношении 65 человек составлены административные протоколы, для некоторых из них решается вопрос о выдворении из России. Массовая драка произошла 25 октября: участники выбивали стекла на первых этажах домов и использовали в качестве оружия палки, лопаты и дорожные знаки.