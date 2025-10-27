Двух участников массовой драки в ЖК «Прокшино» отправили в СИЗО на два месяца

В отношении двоих подозреваемых, получивших российское гражданство, рассматривается вопрос о его лишении. В отношении 65 человек составлены административные протоколы, для некоторых из них решается вопрос о выдворении из России. Массовая драка произошла 25 октября: участники выбивали стекла на первых этажах домов и использовали в качестве оружия палки, лопаты и дорожные знаки.