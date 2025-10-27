МВД: мошенники начали использовать номера из Ирана, Грузии и Словакии

До этого в министерстве предупреждали о новой схеме краж аккаунтов Google. По словам представителей МВД, злоумышленники рассылают в мессенджерах ссылки на якобы Zoom-встречи, которые внешне неотличимы от настоящих. После перехода по ссылке пользователю предлагают «войти через Google», однако открывается поддельная форма авторизации, через которую мошенники получают доступ к аккаунту.