МВД: мошенники начали использовать номера из Ирана, Грузии и Словакии
Мошенники после усиления мер по борьбе с SIM-боксами в России начали использовать телефонные номера из Ирана, Грузии и Словакии, внешне схожие с российскими. Об этом сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
«Мошенники перешли на активное использование номеров из других стран – в частности, с кодами +98 (Иран), +995 (Грузия) и +421 (Словакия)», – говорится в сообщении ведомства.
В МВД уточнили, что такие коды могут вводить граждан в заблуждение, поскольку внешне напоминают номера российских операторов. Поэтому правоохранители советуют внимательнее проверять цифры после «+».
До этого в министерстве предупреждали о новой схеме краж аккаунтов Google. По словам представителей МВД, злоумышленники рассылают в мессенджерах ссылки на якобы Zoom-встречи, которые внешне неотличимы от настоящих. После перехода по ссылке пользователю предлагают «войти через Google», однако открывается поддельная форма авторизации, через которую мошенники получают доступ к аккаунту.