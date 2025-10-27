Газета
МВД: мошенники начали использовать номера из Ирана, Грузии и Словакии

Ведомости

Мошенники после усиления мер по борьбе с SIM-боксами в России начали использовать телефонные номера из Ирана, Грузии и Словакии, внешне схожие с российскими. Об этом сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Мошенники перешли на активное использование номеров из других стран – в частности, с кодами +98 (Иран), +995 (Грузия) и +421 (Словакия)», – говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что такие коды могут вводить граждан в заблуждение, поскольку внешне напоминают номера российских операторов. Поэтому правоохранители советуют внимательнее проверять цифры после «+».

До этого в министерстве предупреждали о новой схеме краж аккаунтов Google. По словам представителей МВД, злоумышленники рассылают в мессенджерах ссылки на якобы Zoom-встречи, которые внешне неотличимы от настоящих. После перехода по ссылке пользователю предлагают «войти через Google», однако открывается поддельная форма авторизации, через которую мошенники получают доступ к аккаунту.

