Мошенники начали представляться учителями для получения доступа к данным детей

Мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и пытаются выманить у них личные данные, сообщили в департаменте образования и науки Москвы. По данным ведомства, злоумышленники просят учеников назвать код из SMS, утверждая, что звонок поступает по поручению директора школы.