Мошенники начали представляться учителями для получения доступа к данным детей
Мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и пытаются выманить у них личные данные, сообщили в департаменте образования и науки Москвы. По данным ведомства, злоумышленники просят учеников назвать код из SMS, утверждая, что звонок поступает по поручению директора школы.
В департаменте подчеркнули, что администрация образовательного учреждения никогда не запрашивает у учащихся или их родителей личные данные, включая коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию.
Граждан призывают проявлять бдительность и не передавать личные данные третьим лицам. При получении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сбросить вызов.
Ранее в МВД сообщали, что мошенники стали обманывать организаторов «тимбилдингов» и мастер-классов под видом заказчиков. Жертвам присылают фейковые ссылки на конференцию в Zoom, получая таким образом доступ к аккаунту Google.