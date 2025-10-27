Газета
Главная / Общество /

Мошенники начали представляться учителями для получения доступа к данным детей

Ведомости

Мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и пытаются выманить у них личные данные, сообщили в департаменте образования и науки Москвы. По данным ведомства, злоумышленники просят учеников назвать код из SMS, утверждая, что звонок поступает по поручению директора школы.

В департаменте подчеркнули, что администрация образовательного учреждения никогда не запрашивает у учащихся или их родителей личные данные, включая коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Граждан призывают проявлять бдительность и не передавать личные данные третьим лицам. При получении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сбросить вызов.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники стали обманывать организаторов «тимбилдингов» и мастер-классов под видом заказчиков. Жертвам присылают фейковые ссылки на конференцию в Zoom, получая таким образом доступ к аккаунту Google.

