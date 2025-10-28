Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6

Ведомости

NASA закрыло доступ к информации о траектории и параметрах небесного тела под индексом 2025 US6, которое может быть связано с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным лаборатории, до появления сообщений о болиде сведения об объекте находились в открытом доступе. Расчеты показывали, что тело диаметром около 2 м должно было пройти на расстоянии порядка 150 000 км от Земли 28 октября 2025 г.

Ученые отмечают, что сейчас данные об объекте отсутствуют как в базах Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства. Копия страницы сохранилась в кэше «Яндекса», однако ссылки на нее теперь выдают ошибки.

«С большой вероятностью тело может рассматриваться в связи с сегодняшними событиями в Центральной России», – отметили в лаборатории, добавив, что причины закрытия сведений пока неизвестны.

Позднее в обновленном сообщении ИКИ РАН уточнили, что под индексом 2025 US6 мог значиться не астероид, а китайский спутник DRO-B. Его запуск на окололунную орбиту в 2024 г. завершился неудачей, и аппарат перешел на неопределенную траекторию. По имеющимся данным, в марте 2025 г. Китай перевел спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли – с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося болида. Если подтвердится искусственное происхождение объекта, то речь, вероятно, идет именно об этом аппарате, который мог быть целенаправленно сведен с орбиты.

15 августа сообщалось о сближении с Землей астероида диаметром около 50 м, который прошел на расстоянии примерно одной лунной орбиты, попав в категорию потенциально опасных объектов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь