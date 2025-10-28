NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6
NASA закрыло доступ к информации о траектории и параметрах небесного тела под индексом 2025 US6, которое может быть связано с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным лаборатории, до появления сообщений о болиде сведения об объекте находились в открытом доступе. Расчеты показывали, что тело диаметром около 2 м должно было пройти на расстоянии порядка 150 000 км от Земли 28 октября 2025 г.
Ученые отмечают, что сейчас данные об объекте отсутствуют как в базах Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства. Копия страницы сохранилась в кэше «Яндекса», однако ссылки на нее теперь выдают ошибки.
«С большой вероятностью тело может рассматриваться в связи с сегодняшними событиями в Центральной России», – отметили в лаборатории, добавив, что причины закрытия сведений пока неизвестны.
Позднее в обновленном сообщении ИКИ РАН уточнили, что под индексом 2025 US6 мог значиться не астероид, а китайский спутник DRO-B. Его запуск на окололунную орбиту в 2024 г. завершился неудачей, и аппарат перешел на неопределенную траекторию. По имеющимся данным, в марте 2025 г. Китай перевел спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли – с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося болида. Если подтвердится искусственное происхождение объекта, то речь, вероятно, идет именно об этом аппарате, который мог быть целенаправленно сведен с орбиты.
15 августа сообщалось о сближении с Землей астероида диаметром около 50 м, который прошел на расстоянии примерно одной лунной орбиты, попав в категорию потенциально опасных объектов.