NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6

Позднее в обновленном сообщении ИКИ РАН уточнили, что под индексом 2025 US6 мог значиться не астероид, а китайский спутник DRO-B. Его запуск на окололунную орбиту в 2024 г. завершился неудачей, и аппарат перешел на неопределенную траекторию. По имеющимся данным, в марте 2025 г. Китай перевел спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли – с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося болида. Если подтвердится искусственное происхождение объекта, то речь, вероятно, идет именно об этом аппарате, который мог быть целенаправленно сведен с орбиты.