Суд посчитал незаконными объявления об аренде «только для мусульман»
Савеловский суд Москвы признал незаконными объявления о сдаче в аренду жилья только мусульманам. Об этом сообщил ТАСС, ознакомившись с решением суда.
В материалах дела говорится, что в открытом тематическом Telegram-канале были размещены две публикации. В одной было объявление о сдаче однокомнатной квартиры у метро «Щелковская», но с условием, что будущие жильцы исповедуют ислам. В другой публикации к аренде предлагался дом в подмосковной деревне Дроздово, который «сдается мусульманам».
Прокуратура в ходе мониторинга сети обнаружила оба поста и сочла предложения об аренде жилья исключительно для мусульман дискриминацией по религиозному признаку. Ведомство подало административный иск с требованием заблокировать объявления и запретить содержащуюся в них информацию. Суд поддержал требования прокуратуры.
30 августа суд в Москве по иску прокурора признал дискриминационными объявления о сдаче жилья, в которых отказывали цыганам и другим национальным и религиозным группам, и постановил запретить их распространение на территории России.