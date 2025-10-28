Роскомнадзор назвал причины блокировки в РФ базы аниме и манги Myanimelist
Крупнейшая в мире база аниме и манги Myanimelist заблокирована для российских пользователей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Так пояснили свое решение в Роскомнадзоре на запрос «РИА Новости».
Доступ к сайту был ограничен 22 октября. Myanimelist находится в Едином реестре доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ.
База аниме и манги насчитывает более 25 млн пользователей по всему миру.
Аниме – жанр анимации, зародившийся в Японии в начале ХХ в. Многие произведения аниме ориентированы не на детей, но на подростков и взрослую аудиторию, что поспособствовало популярности жанра по всему миру. Мангой называются японские комиксы и графические романы, многие из которых были экранизированы в жанре аниме.
