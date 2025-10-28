Полиция повторно задержала певицу Наоко
Причиной нового задержания является проведение процессуальных действий, рассказали в министерстве.
15 октября Логинову арестовали на 13 суток. Протокол был составлен из-за выступления у станции метро «Площадь Восстания». В ходе уличного концерта, как установил суд, «наступили негативные последствия»: нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры. Дзержинский районный суд Петербурга признал ее виновной в «организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с тем направило в суд второй протокол в отношении Логиновой. Петербургская полиция хочет привлечь певицу по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ее группа исполняла песни артистов-иноагентов.
27 октября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу об организации митинга в отношении Логиновой для устранения препятствий его рассмотрения.