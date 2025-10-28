Полиция повторно задержала певицу Наоко

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с тем направило в суд второй протокол в отношении Логиновой. Петербургская полиция хочет привлечь певицу по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ее группа исполняла песни артистов-иноагентов.