Приговор бывшему заместителю главы Минцифры Паршину вступил в силу
Приговор Хамовнического суда Москвы бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину и его соучастнику, бывшему гендиректору ООО «БФТ-холдинг» Александру Моносову вступил в силу. Об этом «Ведомостям» сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.
Паршин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он проведет девять лет в колонии строгого режима. Моносова признали виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), для него суд установил срок в 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд вынес приговор Паршину и Моносову 28 апреля. Суд установил, что Паршин получил деньги от Моносова за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В 2022 г. Паршин курировал РФРИТ, распределявший госсубсидии на разработку отечественного ПО, утверждали следователи. Он обеспечил победу компаниям Моносова, которые получили гранты на более чем 450 млн руб., а его доля в виде взяток могла составить вплоть до 31,5 млн руб.
Паршин работал замминистра цифрового развития с 2018 г. по июль 2023 г. До этого он был директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. В Минцифры он курировал одно из ключевых направлений по импортозамещению софта, координировал деятельность РФРИТ, отвечающего за выбор приоритетных проектов и выдачу им грантов.