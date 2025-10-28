Приговор бывшему заместителю главы Минцифры Паршину вступил в силу

Суд вынес приговор Паршину и Моносову 28 апреля. Суд установил, что Паршин получил деньги от Моносова за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В 2022 г. Паршин курировал РФРИТ, распределявший госсубсидии на разработку отечественного ПО, утверждали следователи. Он обеспечил победу компаниям Моносова, которые получили гранты на более чем 450 млн руб., а его доля в виде взяток могла составить вплоть до 31,5 млн руб.